Patru bărbați reținuți după o bătaie în stradă la Sânnicolau Mare
FOTO: Arhivă
Cinci bărbați au fost implicați într-o altercație violentă produsă pe strada Republicii din Sânnicolau Mare, județul Timiș.
Conflictul ar fi izbucnit spontan, iar martorii au alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Polițiștii s-au deplasat rapid la fața locului și au intervenit pentru a opri bătaia.
În urma incidentului, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost rănit și transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Alți trei participanți, cu vârste de 26, 28 și 29 de ani, au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, potrivit opiniatimisoarei.ro.
După administrarea probelor, în data de 9 iunie 2026, oamenii legii au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru dintre bărbați. Bărbatul de 62 de ani este cercetat pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Ceilalți trei sunt acuzați de lovire sau alte violențe, precum și de tulburarea ordinii publice. Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar ancheta polițiștilor continuă.
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