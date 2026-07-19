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Actualitate· 1 min citire
SUA a lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului, după uciderii a doi militari americani
Avion de luptă american (Profimedia)
Publicat19 iul. 2026, 07:10
Sursărealitatea.net
Statele Unite au declanșat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o nouă serie de bombardamente asupra unor ținte iraniene, măsură anunțată ca răspuns la moartea a doi militari americani și dispariția unui al treilea în atacurile atribuite Iranului în Iordania.
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