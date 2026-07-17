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Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru

Hackerul (imagine ilustrativă)

Hackerul (imagine ilustrativă)

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat17 iul. 2026, 16:48
Sursărealitatea.net

Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site‑ului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), arată un site de investigații. Mai mult, pentru a fi convingător, infractorul informatic a anunțat că a început să șteargă și copiile de siguranță ale bazelor de date.

Site-ulu de investigații Public Record, a postat una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care a intrat în sistemul informatic al ANCPI, în care apare imaginea unui folder de fișiere so meaajul "Deja am început să șterg backup-urile", copiile de rezervă care permit resturarea unei baze de date care este afectată, din varii motive.

Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker îl descriu ca pe un infractor cibernetic cu competențe tehnice, care comercializează date sensibile la nivel mondial, provenind de la companii aeriene, bănci și guverne.

Instituțiile afectate sunt din țări precum Ucraina, Cipru, Polonia, Chile, SUA, Uzbekistan, Kazahstan și altele.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a anunţat miercuri că aplicaţia de cadastru şi carte funciară este indisponibilă, pentru ca ulterior să admită că este „cel mai grav incident tehnic din istoria instituţiei”.

Vineri la prânz, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat, din nou, că sistemul și aplicația sunt indisponibile.

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