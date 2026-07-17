Saadeh Hardan – complicitate la înșelăciune, cămătărie și spălare de bani!

Potrivit unei investigații publicate de fantome.info, libanezul Saadeh Hardan ar fi făcut parte dintr-un presupus mecanism infracțional de complicitate la înșelăciune, cămătărie și spălare de bani, alături de Bogdan Cârcu, Andrei Sârbu și alte persoane, inclusiv notari și executori judecătorești.
Publicația susține că rețeaua ar fi utilizat tranzacții imobiliare și alte operațiuni financiare pentru a derula presupusele activități ilegale.
”Turnătorul libanez Saadeh Hardan, în complicitate cu Bogdan Cârcu (patronul MUTUALIS), cu Andrei Sârbu (patronul SVN Imobiliare), precum și cu notari și executori judecătorești, ar fi pus la punct un mecanism infracțional de cămătărie și spălare de bani.
Bogdan Cârcu a mai fost implicat în trecut și în alte escrocherii care au nenorocit mii de familii.
Bogdan Cârcu a creat o platformă prin care oamenii erau îndemnați să doneze bani pentru Institutul Cantacuzino.
El a declarat că este „un sistem nou pentru România, care să îi încurajeze pe cei care altfel nu ar fi donat pentru o cauză anume”.
În realitate, doar o mică parte din sumele donate au ajuns la Institutul Cantacuzino. Cea mai mare parte a banilor ar fi ajuns la Bogdan Cârcu.
Conform presei, în această mizerie, Bogdan Cârcu ar fi implicat mai mulți influenceri, care au declarat că nu știau de acțiunile lui.
Andrei Sârbu este doar o săgeată a unor escroci internaționali care spală banii prin firma SVN Imobiliare.
Fiind aproape mereu sub influența substanțelor care aduc fericirea, este cămătarul potrivit pentru spălările de bani care, în acest moment, sunt investigate.
Turnătorul libanez Saadeh Hardan a aderat la această grupare infracțională pentru a spăla banii pe care i-a câștigat prin manevre obscure în detrimentul companiei DNATA.
Conform afirmațiilor sale, Saadeh Hardan a pompat bani către IFN MUTUALIS și în numele DNATA. A pompat bani în diverse forme pentru a crea o imagine de legalitate.
În esență, este o cămătărie mascată.
Zeci de oameni au fost păcăliți (presați de lipsa banilor) și au semnat pentru cămete imense, rămânând fără locuințe.
Prin cămătăria practicată prin IFN-ul MUTUALIS nu se face altceva decât spălare de bani pentru mulți escroci care au obținut banii prin metode ilegale. Unul dintre acești escroci este Hardan Saadeh, turnătorul libanez.
După ce pompează banii, aceștia se întorc spălați, curați și însoțiți de cămete de dimensiuni impresionante.
Sau cei păgubiți rămân fără casele în care au locuit.
Organele competente sunt sesizate. Așteptăm cu interes rezultatele anchetei.
Și chiar dacă, conform afirmațiilor sale, anchetele ar putea fi aranjate pentru ca turnătorul libanez să fie scos legal basma curată, Dumnezeu nu doarme.
Nu spunem asta cu bucurie, ci cu compătimire pentru turnătorul libanez, cel care, conform spuselor sale, a sifonat tot ce i-a intrat în cale.
Să ajungi la bătrânețe un biet turnător, ignorat de toți cei pe care i-ai plătit ca să furi, să te îmbolnăvești de o boală incurabilă, să te însori cu o damă de companie de 100 de euro, să îți fie dați copiii afară din școli pentru consum de droguri – asta înseamnă că Dumnezeul pe care îl invocă nu doarme.
Mai înțelegem că „Lăcusta de la Otopeni” (cu ochelarii de înregistrare mai mari decât capul lui), turnătorul libanez Saadeh Hardan, își caută în continuare sprijin pentru a scăpa de acuzațiile care i se aduc.
După ce s-a întors de la tratamentul oncologic (mereu mai slab), a încercat să își caute prietenii de odinioară.
Dar aceștia nu îi mai răspund la telefon.
Au auzit și ei că toți au fost bârfiți, înregistrați și sifonați.
Nici chiar partenera de hoții de la Otopeni, celebra proxenetă de protocoale Carmen Rădulescu, nu mai este „în cărți”.
Chiar dacă găina bătrână face ce face, nu se poate lupta cu generația tânără.
Și ea a fost abandonată în cotețul ei de la Otopeni (unde, mai nou, se plimbă cu un câine!!??!) de cei care odată o susțineau pentru ouăle bune pe care le producea.”
Redacția fantome.info a solicitat puncte de vedere persoanelor menționate în material, pentru a le oferi posibilitatea de a-și exprima poziția cu privire la acuzațiile prezentate, însă până la ora publicării materialului, nu au primit niciun răspuns.