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Actualitate· 1 min citire
Facebook se confruntă cu o nouă pană majoră. Rețeaua de socializare, inactivă și în România
Platforma Facebook are probleme (Downdetector)
Publicat19 iul. 2026, 11:00
Actualizat19 iul. 2026, 11:02
Sursărealitatea.net
Facebook se confruntă cu o nouă pană majoră duminică, potrivit datelor înregistrate pe Downdetector. Platforma de monitorizare arată o creștere bruscă a sesizărilor privind întreruperile versiunii web, de la un nivel obișnuit de aproximativ 5 raportări la peste 900 de probleme semnalate în doar câteva minut
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