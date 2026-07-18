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Actualitate· 1 min citire
Patru maimuţe transportate fără documente legale, descoperite la Vama Moraviţa
maimuțe
Poliţiştii de frontieră au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, din județul Timiș, patru maimuţe transportate fără documente legale, într-o maşină înmatriculată în Ucraina.
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