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Permisul auto, condiționat de reguli medicale mai stricte. Ministerul Sănătății propune schimbări majore

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 30 iul. 2026, 09:31

Ministerul Sănătății pregătește modificarea condițiilor medicale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.

Un proiect de ordin, aflat în dezbatere publică, actualizează normele privind aptitudinile fizice și psihice, în conformitate cu o directivă europeană din 2025. Scopul este creșterea siguranței rutiere și armonizarea legislației românești cu standardele UE.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează evaluarea vederii: se introduc criterii actualizate privind acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast și vederea în lumină scăzută. Sunt reglementate și situațiile persoanelor care văd cu un singur ochi sau suferă de diplopie. Cerințele rămân mai stricte pentru șoferii profesioniști (grupa 2) față de amatori (grupa 1).

Proiectul actualizează și criteriile pentru afecțiunile psihice. Permisul nu va fi acordat celor cu tulburări grave, dar pot exista excepții pe baza unui aviz medical favorabil și a monitorizării periodice. O noutate importantă este că foștii dependenți de alcool nu mai sunt excluși automat: pot obține permisul după abstinență demonstrată, reabilitare și controale medicale regulate.

În schimb, dependența de droguri sau tratamentele care afectează capacitatea de a conduce rămân incompatibile cu șofatul, deși evaluarea va fi mai individualizată. Dacă va fi adoptat, ordinul va actualiza normele din 2010 și va introduce criterii medicale mai clare și moderne.

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