Peste 4.000 de amenzi aplicate în Timișoara pentru tulburarea liniștii și mizerie

Publicat 8 oct. 2026, 14:40 Sursă Tion

Peste 4.000 de amenzi, cu o valoare totală de 805.684 de lei, au fost aplicate de Poliția Locală Timișoara de la începutul anului, majoritatea pentru tulburarea liniștii publice și consumul de alcool.

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