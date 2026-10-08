Peste 4.000 de amenzi aplicate în Timișoara pentru tulburarea liniștii și mizerie

Peste 4.000 de amenzi, cu o valoare totală de 805.684 de lei, au fost aplicate de Poliția Locală Timișoara de la începutul anului, majoritatea pentru tulburarea liniștii publice și consumul de alcool.
Reprezentanții Poliției Locale Timișoara au precizat că polițiștii au aplicat nu mai puțin de 4.187 sancțiuni contravenționale în timpul patrulărilor efectuate pedestru sau cu mijloacele auto din dotare.
Cele mai multe sancțiuni au vizat tulburarea liniștii publice, consumul de alcool pe domeniul public, provocarea de scandal și adresarea de expresii jignitoare. Pe listă se află și servirea de băuturi alcoolice unor persoane aflate în vădită stare de ebrietate.
Alte contravenții sancționate au fost aruncarea resturilor, ambalajelor sau a chiștoacelor pe jos, fumatul în locurile interzise, staționarea autovehiculelor în zone pietonale și oprirea în locuri semnalizate cu indicatoare care interzic acest lucru.
Acțiunile din teren vizează și fenomenul cerșetoriei. De la începutul anului, au fost depistate 423 de persoane fără adăpost, predate de 2.216 ori serviciilor sociale pentru a se lua măsuri de reintegrare.
Reprezentanții instituției au anunțat că acțiunile polițiștilor locali pe aceste linii vor continua și în perioada următoare.