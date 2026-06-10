Premieră în România! STS lansează aplicația care permite apeluri video la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire

Serviciul de Telecomunicații Speciale a lansat o aplicație mobilă dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire, oferindu-le acces direct și rapid la Serviciul de Urgență 112 prin tehnologii moderne de comunicare.

Noua aplicație, denumită „Apel 112”, face parte din arhitectura Next Generation 112 și permite contactarea serviciilor de urgență prin mai multe canale simultan: apeluri audio-video, mesaje text în timp real (RTT), pictograme intuitive, mesaje predefinite, dar și prin transmiterea de imagini și videoclipuri.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale sistemului este că, în momentul inițierii unui apel, aplicația transmite automat către operatorii 112 poziția exactă a utilizatorului, precum și informațiile medicale introduse anterior în profilul personal.

Pentru apelurile video, sistemul beneficiază de servicii permanente de interpretariat în limba semnelor române. Interpreții autorizați sunt disponibili non-stop și facilitează comunicarea dintre apelant și operatorii de urgență sau echipele de intervenție.

Prin intermediul aplicației pot fi solicitate intervenții din partea Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și Salvamontului, ceea ce oferă persoanelor cu dizabilități de comunicare un acces mult mai eficient la ajutor în situații critice.

Reprezentanții STS consideră că noua platformă reprezintă un pas important pentru creșterea accesibilității serviciilor de urgență și pentru integrarea tehnologiilor moderne în sprijinul persoanelor vulnerabile.