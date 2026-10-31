Rație rutieră în Timișoara: 17 amenzi și cinci dosare penale pentru șoferi

Publicat 31 oct. 2026, 14:12 Sursă Pressalert

Polițiștii din Timișoara au aplicat 17 sancțiuni contravenționale și au întocmit cinci dosare penale în urma unei rații rutiere desfășurate în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2026.

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