Rație rutieră în Timișoara: 17 amenzi și cinci dosare penale pentru șoferi

Polițiștii din Timișoara au aplicat 17 sancțiuni contravenționale și au întocmit cinci dosare penale în urma unei rații rutiere desfășurate în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2026.
Acțiunea a fost coordonată de Biroul Rutier al Poliției Municipiului Timișoara, cu sprijinul Secțiilor 2, 3 și 4 Urbane și al Biroului Centrul Universitar. Controlurile au avut loc între orele 20:00 și 04:00, având ca scop principal depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
În cursul rației, forțele de ordine au legitimat 382 de persoane și au verificat 339 de autovehicule. Polițiștii au testat 211 șoferi cu etilotestul și 11 cu aparatul drugtest.
Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, conform OUG nr. 195/2002, în valoare totală de 11.567,26 lei. De asemenea, autoritățile au reținut două permise de conducere și au retras cinci certificate de înmatriculare.
Cinci infracțiuni la regimul rutier au fost constatate în cadrul acțiunii. Trei dintre ele se referă la conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, iar două vizează alte abateri rutiere.
Șofer de 54 de ani trimis în judecată
Printre cazurile reținute se numără cel al unui bărbat de 54 de ani, oprit pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, la ora 03:20, în data de 31 octombrie 2026. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.