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România mai deschide până la 100 km de autostradă. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor

Autostradă

Autostradă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 17:21

România ar putea încheia anul 2026 cu până la 100 de kilometri noi de autostradă dați în circulație, iar cea mai mare parte a acestora ar urma să fie pe Autostrada Transilvania.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care a precizat că mai multe tronsoane aflate în lucru ar putea fi finalizate în acest an.

Un prim pas a fost făcut marți, când lotul Zimbor–Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 kilometri, a fost deschis circulației. Tronsonul face parte din A3 și contribuie la apropierea unor segmente importante ale Autostrăzii Transilvania.

Potrivit estimărilor prezentate de ministru, în perioada următoare ar putea fi inaugurate și alte sectoare, astfel încât mai multe porțiuni ale A3 să ajungă să funcționeze împreună.

Printre proiectele urmărite se află tronsoanele din zona Cluj–Sălaj, dar și lucrările din direcția Bihor. Finalizarea acestora ar permite șoferilor să circule pe distanțe tot mai mari fără întreruperi pe autostradă.

Obiectivul anunțat pentru 2026 este unul ambițios, însă realizarea tuturor kilometrilor depinde de ritmul lucrărilor și de finalizarea proiectelor aflate în diferite stadii de execuție.

Pentru șoferi, fiecare tronson nou înseamnă reducerea timpilor de deplasare și o legătură mai rapidă între localitățile din Transilvania și rețeaua națională de autostrăzi.

Dacă estimările se confirmă, 2026 ar putea deveni astfel un an important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România, cu Autostrada Transilvania în prim-plan.

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