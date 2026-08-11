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Mii de ţigarete şi 25 kg tutun descoperite în bagajele unor pasageri la Aeroportul Otopeni

Aeroportul Otopeni

Aeroportul Otopeni

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 11:54
Sursărealitatea.net

Comunicat de presă - Poliţia de Frontieră Română Mii de ţigarete şi 25 kg tutun descoperite în bagajele unor pasageri la Aeroportul Otopeni Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional Henri Coandă, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit aproximativ 19.000 ţigarete şi 25 kilograme de tutun vrac, nedeclarate şi ascunse în bagajele de cală a trei cetăţeni care au încercat să introducă ilegal bunurile în România.

În data de 8 august a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional Henri Coandă s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţii precum Istanbul şi Dubai, 2 cetăţeni români şi un cetăţean indian, cu vârste cuprinse între 43 şi 59 ani.

După efectuarea formalităţilor de frontieră şi ridicarea bagajelor de cală, aceştia s-au deplasat către ieşirea din aeroport pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat autorităţilor vamale.

În baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali au efectuat verificări amănunţite asupra bagajelor acestora, fiind astfel descoperite, ascunse şi nedeclarate 18.800 ţigarete şi 25 kilograme de tutun.

Întreaga cantitate de bunuri a fost reţinută de către autoritatea vamală, iar cetăţenii români care au încercat să introducă ilegal ţigaretele în ţară au fost sancţionaţi contravenţional de autoritatea vamală. Totodată, în privinţa cetăţeanului indian sunt efectuate de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

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