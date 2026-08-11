Atac rusesc asupra Zaporojie și Kiev: cinci morți și 21 de răniți după lovituri cu rachete balistice

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite după ce Rusia a lansat, în noaptea de luni spre marți, atacuri asupra orașelor Zaporojie și Kiev.
Cinci morți la Zaporojie
Autoritățile locale au anunțat că, la Zaporojie, cinci persoane au fost ucise și alte 20 rănite. La Kiev, o persoană a fost rănită.
The Kyiv Independent a relatat că explozii puternice s-au auzit aproape simultan în capitala Ucrainei și la Zaporojie, în jurul orei 00:30. În același timp, Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre Kiev, Zaporojie, Sumî, Harkov și Cernihiv.
„Am auzit aproximativ zece explozii. Cred că au fost provocate de rachete balistice. Apoi s-a produs o deflagrație foarte puternică, iar întreaga clădire s-a zguduit ca în timpul unui cutremur”, a declarat un reporter aflat în Zaporojie.
Acesta a precizat că ultima explozie ar fi putut fi provocată de o bombă aeriană ghidată.
Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a confirmat că trupele ruse au atacat centrul regional cu rachete balistice și bombe aeriene ghidate. Loviturile au avariat locuințe și alte clădiri, au declanșat incendii și au lăsat unele zone fără electricitate.
După o scurtă pauză, alerta aeriană a fost ridicată în Zaporojie, însă autoritățile au emis ulterior o nouă avertizare din cauza pericolului reprezentat de dronele rusești.
Explozii și la Kiev
Mai multe explozii puternice au fost auzite și la Kiev, unele aparent în apropierea centrului orașului. Primarul Vitali Kliciko îi avertizase anterior pe locuitori că orașul este atacat și le ceruse să se adăpostească.
Echipe medicale au fost trimise la locul unei lovituri din districtul Șevcenkivski, unde autoritățile au anunțat că un depozit a fost avariat.
Rusia și-a intensificat campania de atacuri cu rachete asupra Ucrainei în vara anului 2026, în timp ce deficitul de sisteme de apărare antiaeriană menține orașele ucrainene vulnerabile, în special în fața rachetelor balistice.