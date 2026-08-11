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Căldură sufocantă în România: temperaturile urcă până la 39 de grade

Caniculă în România

Caniculă în România

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net

România se confruntă marți cu un nou val de căldură, cu temperaturi care vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile tropicale își vor face simțită prezența în mai multe regiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marți, în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu de caniculă în vestul țării

ANM a emis o avertizare cod portocaliu, valabilă în perioada 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, pentru mai multe județe din vest și nord-vest.

În Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, iar în Câmpia de Vest se vor atinge izolat 39 de grade Celsius.

Nopțile vor fi, la rândul lor, foarte calde. Local, în special în zonele deluroase, temperaturile minime vor rămâne între 19 și 21 de grade, fiind condiții pentru nopți tropicale.

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