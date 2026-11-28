Șapte persoane au fost reținute la sfârșitul lunii noiembrie 2026, după ce polițiștii BCCO și procurorii DIICOT au documentat comercializarea de droguri în Timișoara. Trei dintre ele au fost arestate preventiv.
Investigațiile au vizat activitatea infracțională a șapte indivizi, care, pe parcursul anului 2026, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc. Șase dintre aceștia comercializau substanțe cristaline (2CMC, 3CMC) cu sume cuprinse între 450 și 1.800 de lei, în timp ce patru persoane se ocupau și cu vânzarea de canabis, drog de risc.
Conform actelor de urmărire penală, o parte dintre suspecți constituia sursa de aprovizionare pentru ceilalți, intermediind tranzacțiile. Contactul cu clienții era stabilit telefonic sau prin rețelele sociale, iar livrările se efectuau în diverse locuri publice din municipiul Timișoara.
În cadrul perchezițiilor domiciliare, autoritățile au ridicat cantități de substanțe interzise, precum și echipamente folosite la manipularea drogurilor: cântare de precizie, grindere, țigarete artizanale și recipiente cu urme de substanță.
La data de 26 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea celor șapte persoane. A doua zi, pe 27 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Timiș a ordonat arestarea preventivă a trei dintre ele, aplicând control judiciar pentru celelalte patru, cu termene de 30 sau 60 de zile.
Procurorii DIICOT au formulat contestație împotriva măsurilor neprivative de libertate. Acțiunea a fost sprijinită de jandarmii Grupării de Jandarmi Mobilă Timișoara, potrivit IPJ Timiș.