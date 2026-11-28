Publicat 28 nov. 2026, 16:59 Sursă Pressalert

Șapte persoane au fost reținute la sfârșitul lunii noiembrie 2026, după ce polițiștii BCCO și procurorii DIICOT au documentat comercializarea de droguri în Timișoara. Trei dintre ele au fost arestate preventiv.

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