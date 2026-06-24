Tribunalul București a decis: Primarul Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar

Magistrații Tribunalului București au judecat contestația depusă de Ciprian Ciucu împotriva măsurii preventive stabilite de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Instanța a respins cererea edilului, menținând decizia inițială de plasare sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Această hotărâre reafirmă poziția anchetatorilor și indică existența unor probe solide în dosarul de corupție instrumentat de DNA. În această cauză, Ciprian Ciucu este pus oficial sub acuzare pentru luare de mită. Anchetatorii verifică suspiciuni legate de virarea unor fonduri ilegale mascate sub formă de servicii de consultanță și publicitate în timpul campaniei electorale din perioada noiembrie-decembrie 2025. Surse judiciare afirmă că investigațiile s-ar putea extinde în perioada următoare și către alți membri importanți din conducerea PNL, inclusiv către președintele partidului, Ilie Bolojan, având în vedere relațiile politice strânse dintre cei doi.
Context: De ce este acuzat Primarul General al Capitalei în dosarul DNA
Dosarul care a zguduit scena politică a fost deschis de DNA la mijlocul lunii iunie 2026. Ciprian Ciucu, fost primar al Sectorului 6 și actual Primar General al Capitalei din decembrie 2025, a fost pus sub acuzare pentru fapte de luare de mită care ar fi fost comise chiar la finalul anului trecut, în plină campanie electorală pentru București.
Conform ordonanței procurorilor anticorupție, în luna noiembrie 2025, doi oameni de afaceri i-ar fi oferit lui Ciprian Ciucu foloase necuvenite sub forma unor servicii gratuite de publicitate electorală și consultanță politică. În schimbul acestor beneficii destinate finanțării campaniei sale, Ciucu, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 la acea dată, ar fi facilitat eliberarea ilegală a unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un complex imobiliar de mari dimensiuni din Capitală.
În același caz, cei doi oameni de afaceri sunt cercetați pentru dare de mită, iar un al treilea complice este acuzat că a intermediat legătura și transferul de influență dintre dezvoltatori și edil.
Anchetarea lui Ciucu aduce însă turbulențe majore în PNL. Primarul Capitalei este cunoscut drept un aliat de bază și un susținător vocal al aripii conduse de Ilie Bolojan. Punerea sa sub acuzare coincide cu un moment de maximă tensiune politică în interiorul partidului, unde taberele liberale își dispută conducerea și strategia de negociere pentru viitoarea guvernare. Extinderea verificărilor financiare privind campania electorală riscă să destabilizeze întreaga echipă de conducere de la vârful PNL.