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Un escroc s-a îmbrăcat în polițist și a cerut șpagă pe o stradă din Timișoara

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 08:28

Bărbatul a oprit un șofer sub pretextul unei abateri rutiere fictive și i-a solicitat 1.500 de lei pentru a „închide ochii”.

Totul s-a întâmplat într-o după-amiază, pe o stradă aglomerată din municipiul Timișoara. Fapta a atras atenția autorităților abia recent, odată cu decizia procurorilor de a-l trimite pe suspect după gratii. Cazul s-a remarcat printr-un tupeu ieșit din comun al făptașului, care a pus în scenă un control amănunțit.

Un control de rutină complet falsificat

În timp ce conducea pe Calea Stan Vidrighin, un șofer a fost tras pe dreapta și direcționat spre o benzinărie de o persoană îmbrăcată în uniforma Poliției Române. Falsul agent rutier i-a cerut documentele la control și l-a acuzat pe nedrept că ar fi trecut pe roșu la o intersecție anterioară.

Pentru a nu-i aplica o amendă contravențională, individul a pretins suma de 1.500 de lei. Cei doi au stabilit să se întâlnească în scurt timp pentru a face tranzacția. Cu toate acestea, atitudinea bizară a presupusului om al legii i-a trezit suspiciuni victimei. Conducătorul auto a refuzat să mai achite suma cerută și a alertat imediat autoritățile reale.

În prezent, escrocul a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. El este acuzat oficial de uzurpare de calități oficiale și tentativă la înșelăciune.

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