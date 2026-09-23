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Un escroc s-a îmbrăcat în polițist și a cerut șpagă pe o stradă din Timișoara
FOTO: Pixabay.com
Bărbatul a oprit un șofer sub pretextul unei abateri rutiere fictive și i-a solicitat 1.500 de lei pentru a „închide ochii”.
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