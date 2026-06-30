Universitatea din București dă startul admiterii de vară: peste 20.000 de locuri disponibile pentru licență, master și doctorat

Scris de Adina Saleh Publicat: 30 iun. 2026, 11:43

Universitatea din București (UB) a deschis sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2026-2027, punând la dispoziția candidaților peste 20.000 de locuri la programele de licență, masterat și doctorat organizate de cele 20 de facultăți ale instituției.

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