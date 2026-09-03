Social· 1 min citire

Vasile Muraru, momente emoționante în Cimitirul Bellu. Omagiu adus colegilor de scenă care nu mai sunt - VIDEO

Actorul Vasile Muraru

Actorul Vasile Muraru

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat3 sept. 2026, 08:52
SursăRealitatea.Net

Clipe încărcate de emoție în Cimitirul Bellu, unde marele actor de comedie Vasile Muraru a revenit pentru a aprinde lumânări la mormintele unor colegi și mentori care i-au definit cariera. Pe Aleea Artiștilor, Muraru a stat câteva momente în tăcere la mormintele Andei Călugăreanu și Cristinei Stamate, două prezențe luminoase ale scenei românești.

Însoțit de partenera sa de scenă, Valentina Fătu, actorul a vizitat și mormântul lui Alexandru Arșinel, prieten și partener de scenă, unde a depus o lumânare și a rostit câteva cuvinte în șoaptă. Vizita s-a încheiat la cavoul „maestrului absolut al comediei”, Constantin Tănase, fondatorul Teatrului de Revistă, pe care Nae Lăzărescu l-a evocat cu profund respect.

VIDEO

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Vasile Muraruvalentina fatucimitirul BelluAlexandru Arșinel

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe