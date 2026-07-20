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Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită pe 20 iulie

Ziua Aviației Române

Ziua Aviației Române

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 20 iul. 2026, 08:36

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este celebrată anual pe 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, considerat ocrotitorul spiritual al aviatorilor.

O tradiție de peste un secol

Aviația militară română își are începuturile în 1910, când Aurel Vlaicu a realizat primul avion militar românesc. Un an mai târziu au fost brevetați primii piloți militari, iar în 1912 a fost înființată prima școală de zbor.

De-a lungul timpului, Forțele Aeriene au participat la cele două războaie mondiale și au trecut printr-un amplu proces de modernizare, fiind dotate cu avioane cu reacție, elicoptere și sisteme moderne de apărare.

Repere importante în istoria aviației române

Printre momentele importante se numără participarea cosmonautului Dumitru Prunariu la misiunea Soiuz-40, în 1981, dar și dezvoltarea industriei aeronautice românești, care a produs aeronave precum IAR 93 și IAR 99.

Astăzi, Forțele Aeriene Române au rolul de a apăra spațiul aerian al țării și reprezintă una dintre componentele esențiale ale Armatei României.

Spectacol excepțional de Ziua Aviației în București

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