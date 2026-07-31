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Antrenorul FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League: „N-ai cum să nu scoți în evidență și lucrurile bune”

Marius Baciu

Marius Baciu

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 31 iul. 2026, 10:46

FCSB a fost eliminată prematur din Conference League, după un singur tur preliminar, de către letonii de la FK Auda, scor general 7-3. După înfrângerea cu 3-2 de la București, a urmat un dezastru în deplasare, 1-4. Cu toate acestea, antrenorul Marius Baciu a încercat să găsească și aspecte pozitive în evoluția echipei.

Tehnicianul a vorbit despre ratările mari, greșelile individuale și deciziile de arbitraj care ar fi dezavantajat formația bucureșteană. Potrivit lui Baciu, meciul s-a rupt în minutul 67, după o greșeală la Joao Paulo, iar ratările – inclusiv cea a lui Bîrligea – au fost decisive. A menționat un penalty nedat și un gol valabil anulat, subliniind că fără VAR echipa a ieșit foarte dezavantajată.

„Foarte urât cum sună 7-3, dar n-ai cum să nu scoți în evidență și lucrurile bune. Echipa a arătat organizare și calitate, dar într-o dublă contează cine face mai multe greșeli, iar noi le-am făcut”, a declarat Baciu. El a adăugat că, deși scorul arată umilință, FCSB a avut ocazii, în timp ce adversarii au valorificat aproape fiecare șut.

Acum, atenția se îndreaptă spre campionat. „Europa nu a fost de noi. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, pentru că la fotbal nu te așteaptă nimeni”, a conchis antrenorul.

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