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Sport· 1 min citire
Aryna Sabalenka şi Carlos Alcaraz, calificaţi în turul trei la US Open
Aryna Sabalenka
Publicat3 sept. 2026, 09:45
Sursărealitatea.net
Deţinătorii titlului de la New York, Arina Sabalenka şi Carlos Alcaraz, s-au calificat, miercuri, în turul al treilea al US Open.
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