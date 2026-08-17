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Baschet feminin: România a pierdut un nou meci la Campionatul European Under-16 de la Pitești

Foto: Federatia Romana de Baschet/facebook

Foto: Federatia Romana de Baschet/facebook

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

Selecționata României a fost învinsă de Croația cu scorul de 57-52 (20-10, 13-17, 14-17, 10-8), duminică seara, în ultimul său meci din Grupa A a Campionatului European de baschet feminin U16 - FIBA U16 EuroBasket 2026 care se desfășoară la Pitești.

Tricolorele au pierdut toate cele trei meciuri din grupă, fiind în avantaj doar 14 secunde, în meciul cu Serbia (44-90), în timp ce în partidele cu Franța (31-78) și Croația au fost conduse de la un capăt la altul.

Bianca-Ioana Stan, cu 16 puncte, 8 recuperări, a fost cea mai bună jucătoare a echipei antrenate de Attila Veres și în meciul cu Croația, Ioana-Irina Mărgineanu a reușit 11 p, 8 rec, 3 pase decisive, iar Carina Ungureanu s-a remarcat cu 5 p și 16 rec.

De la învingătoare s-au evidențiat Pia Petra Pivic, cu 22 p, 6 rec, Feryel Grosko, cu 8 p, 17 rec, Mara Koncul, cu 10 p, 6 rec.

În alt meci, Franța a trecut de Serbia cu 83-45.

În clasamentul final al grupei, Franța a ocupat prima poziție, cu 6 puncte, urmată de Serbia, 5 puncte, Croația, 4 puncte, România, 3 puncte.

În optimi, programate marți, România va juca împotriva câștigătoarei Grupei B.

AGERPRES

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