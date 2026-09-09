Cristi Chivu, mesaj pentru jucătorii lui după eșecul cu Real Madrid: „Sunt mândru de echipă”

Cristi Chivu a rămas optimist după înfrângerea lui Inter cu Real Madrid, scor 1-2, în prima etapă din Champions League. Antrenorul român și-a apărat jucătorii, inclusiv pe portarul Josep Martinez, și a vorbit despre relația specială pe care o are cu Jose Mourinho.
Deși echipa sa a plecat fără puncte de pe Santiago Bernabeu, Chivu consideră că Inter a făcut un meci bun și a avut curajul să joace ofensiv împotriva formației lui Mourinho.
„Nu m-a supărat nimic, sunt mândru de echipă, a trecut peste momentele grele, greșeala face parte din joc. Important este cum am traversat meciul după aceste greșeli. Am făcut o partidă bună pe Bernabeu, am respectat planul”, a declarat Chivu.
Tehnicianul român a apreciat și reacția echipei după ce Real Madrid s-a desprins la 2-0. Inter a continuat să atace și a redus diferența prin Carlos Augusto, însă nu a mai reușit să obțină egalarea.
Ce spune despre gafa lui Josep Martinez
Portarul lui Inter a avut o eroare importantă la golul lui Federico Valverde. Martinez a pierdut mingea în apropierea propriului careu, iar mijlocașul madrilen a profitat și a înscris pentru 2-0.
Chivu nu l-a criticat însă pe goalkeeper și a remarcat intervențiile sale din restul partidei.
„Nu trebuie să pronunțăm numele lui Martinez, după acea greșeală a fost un portar uriaș, cu intervenții fantastice. Important este cum a revenit, cum a continuat, a avut personalitate. Aia mă interesează, cum și-a recăpătat încrederea”, a spus antrenorul lui Inter.
Mesaj pentru Jose Mourinho
Partida de la Madrid a avut o încărcătură aparte pentru Chivu, care s-a întâlnit din nou cu Jose Mourinho. Cei doi au câștigat împreună Champions League cu Inter în 2010.
Românul a vorbit cu recunoștință despre fostul său antrenor și despre sprijinul primit într-o perioadă dificilă.
„Îi urez bine lui Mourinho, îi mulțumesc pentru ce a făcut uman pentru mine și familia mea, pentru încrederea dată în momentele grele. Pentru felul în care s-a comportat cu mine. Mi-a făcut mare plăcere să ne vedem și îi urez mult succes în acest sezon”, a transmis Chivu.
În ciuda rezultatului, antrenorul român spune că Inter este pe drumul bun și că echipa trebuie să păstreze aceeași mentalitate în următoarele meciuri.