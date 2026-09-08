Marius Șumudică, posibil antrenor la FCSB? Răspunsul dat de tehnicianul CFR-ului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 17:14

Marius Șumudică a reacționat după ce Ilie Dumitrescu a primit în direct un mesaj potrivit căruia antrenorul lui CFR Cluj ar urma să preia banca FCSB.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre FCSBmarius sumudicaantrenor