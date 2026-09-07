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Radu Drăgușin a rămas fără antrenor la Fiorentina

Radu Drăgușin s-a transferat în acest sezon la Fiorentina

Radu Drăgușin s-a transferat în acest sezon la Fiorentina

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 7 sept. 2026, 09:07

Radu Drăgușin a rămas fără antrenor, iar Thiago Motta este principalul favorit la preluarea băncii

Fiorentina, echipa la care evoluează fundașul român Radu Drăgușin, l-a demis pe antrenorul Fabio Grosso după numai trei etape din Serie A. Formația din Florența a înregistrat trei eșecuri consecutive: 0-4 cu AS Roma, 0-3 pe teren propriu cu Frosinone și 1-2 tot acasă cu Torino. La momentul demiterii, „viola” ocupă ultimul loc în clasament, cu zero puncte și un golaveraj de -8.

Grosso, instalat pe 8 iunie, a rezistat doar trei meciuri pe banca tehnică, aceasta fiind a cincea demitere din cariera sa de antrenor. Radu Drăgușin a fost integralist în toate cele trei partide.

Thiago Motta, favorit să preia Fiorentina

Principalul favorit pentru a-l înlocui pe Grosso este Thiago Motta, fost antrenor al Juventusului. Deși nu există încă contacte oficiale, informațiile din Italia îl indică pe tehnicianul de 44 de ani drept cea mai credibilă opțiune. Grosso a mai antrenat, printre altele, Bari, Verona, Lyon și Sassuolo, iar ca jucător a fost campion mondial cu Italia în 2006.

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