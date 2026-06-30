David Beckham face bani din pauzele de hidratare de la Mondial. Cât încasează fostul mare fotbalist

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 17:40

David Beckham, în vârstă de 51 de ani, se numără printre cei care profită semnificativ de pe urma pauzelor de hidratare introduse la Campionatul Mondial de fotbal găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

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