Informatica Timișoara învinge la Iași și își asigură biletele pentru play-off

Informatica Timișoara este oficial în play-off-ul Ligii Naționale de fotbal în sală după o victorie conturată pe final de meci în fața lui Poli Iași.Timișorenii au fost cei care au deschis scorul prin Stojan Milovac, aflat la prima reușită în campionat pentru bănățeni, însă Poli a egalat repede prin reușita lui Gonzalez. Timișoara a continuat să preseze și Gavrilă a zguduit bara cu un șut din afara semicercului. Câteva minute mai târziu Nastai a șutat și el la poartă, Tudorache a încercat să respingă, însă a trimis în propria poartă, iar Informatica a intrat cu avantaj de un gol la pauză.După reluare Iașiul putea egala din nou, însă fostul timișorean Ruxandari a trimis mingea în bara porții lui Voin. Odată cu trecerea timpului Poli a riscat mai mult și în ultimele minute a evoluat fără portar. Campionii en-titre au taxat imediat jocul curajos al gazdelor. După ce în urmă cu două zile a reușit 4 goluri la în Cupa României cu Viitorul Băleasa, Sergiu Gavrilă a punctat de două ori și cu Iașiul și a adus victoria Informaticii cu 4-1.În următorul meci în campionat, Informatica va juca pe teren propriu împotriva vicecampioanei United Galați.Sursa foto: ACS Futsal Poli Iasi