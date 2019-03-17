Regal de fotbal american la Timișoara cu echipe din România și Serbia. Foto și video

Fotbalul american s-a dezvoltat și în România, iar de la un an la altul echipele au devenit mai bune și s-au întărit cu jucători din afara țării. Acest lucru este valabil și pentru cele două reprezentantele Banatului în Campionatul Național, care s-au întâlnit în meci direct la Timișoara. Timișoara 89ers și Reșița Locomotives au participa la un patrulater la Timișoara alături de formațiile sârbe Meridian Indija Indians și Klek Knights. Duelul dintre cele două formații bănățene a deschis întrecerea de pe stadionul Textila.Reșița Locomotives a venit în capitala Banatului cu un lot format din foști jucători ai celor de la 89ers, alături de care au participat în precedenta ediție de campionat, jucători sârbi, sau aduși din capitală.De cealaltă parte, timișorenii și-au prezentat noile achiziții, cei trei americani aduși la echipă în această iarnă: Charles Babb, Jeron Jones și Kevin Turner.Duelul din teren a fost unul echilibrat, niciuna dintre formații nereușind să obțină un nou set de atacuri la primul drive. Reșițenii au fost cei care au punctat primii, după ce Gheorghe Cheregi a primit o pasă de la conducătorul său de joc și după o cursă de 5 yarzi a intrat în terenul de țintă timișorean. Touchdown-ul cărășean a rămas netransformat. Timișoara a încercat să recupereze, însă apărarea exactă a reșițenilor, dar și penalizările încasate ușor, au făcut ca 89ers să piardă meciul cu rivalii din Banat.Timișoara a obținut și ea o victorie, 20-0 cu formația sârbă Klek Knights.Punctele timișorene au fost înscrise de Bogdan Cocoșilă, Remus Baizath, Charles Babb, cu câte un touchdown, și Jeron Jones, cu o conversie de 2 puncte."Meciurile acestea sunt o încercare foarte bună pentru noi. De-asta am și rulat lotul, am încercat aproape toate play-urile din playbook pentru ca sunt ca un antrenament cu public. Scorul nu este așa important, ci trebuie să vedem unde ne sunt lipsurile și unde mai putem să exersăm... Băieții care au venit din State s-au integrat foarte bine, doar că diferența dintre noi și ei este una foarte mare și pentru ei nu e deloc ușor să se coboare la nivelul nostru. Și atunci trebuie să găsim o cale de mijloc încât ei să ne învețe și să accepte greșelile noastre ", a declarat Paul Ruja, președintele Timișoara 89ers. Reșița Locomotives a pierdut al doilea meci al ei din turneu, 17-0 cu Meridian Indija Indians, iar aceeași echipă a trecut cu 14-0 de Klek Knights."Acest turneu vine la fix. Nu am avut niciun meci amical. Astăzi am văzut că mai avem mult de lucrat. O victorie este totuși o victorie, e bună pentru moral, dar eu cred că o să avem mai mult de învățat din greșelile pe care le-am comis. Au fost multe penalizări care se pot elinmina cu un pic de disciplină. Ne-am propus să facem o echipă care să facă cele mai puține penalizări, să fie disciplinată și să creștem o echipă în spirit de fairplay. Din păcate fairplay-ul a fost, disciplina mai puțin ", a spus jucătorul Reșiței Locomotives, Raul Siladi.Campionatul Național de fotbal american va debuta la finalul lunii martie. În prima etapă Timișoara 89ers primește vizita lui Bucharest Rebels, iar Reșița Locomotives are rundă de pauză. Cele două formații se vor întâlni în meci direct în etapa a IV-a, tot la Timișoara.