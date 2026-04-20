Meta pregătește primul val de concedieri din acest an

Sursă: realitatea.net

Compania care deține Facebook și Instagram ar urma să concedieze aproximativ 10% din forța sa globală de muncă, adică aproape 8.000 de angajați.

Meta intenționează să înceapă, luna viitoare, primul val de concedieri ample planificate pentru acest an, urmând ca alte reduceri de personal să aibă loc ulterior, au declarat pentru Reuters surse apropiate situației.

În această primă etapă, compania care deține Facebook și Instagram ar urma să concedieze aproximativ 10% din forța sa globală de muncă, adică aproape 8.000 de angajați.

Luna trecută, Reuters a relatat că Meta pregătește reduceri totale de 20% sau mai mult din numărul global de angajați.

Compania a refuzat să comenteze calendarul sau amploarea concedierilor planificate.

Zuckerberg pariază masiv pe AI

Cele trei surse au precizat că Meta pregătește noi concedieri și în semestrul al doilea din 2026, însă detaliile privind data și dimensiunea acestora nu au fost încă stabilite.

Planurile ar putea fi ajustate în funcție de evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale.

Directorul general Mark Zuckerberg investește sute de miliarde de dolari în inteligență artificială, încercând să transforme radical modul în care funcționează compania.

Strategia reflectă o tendință mai largă în rândul marilor companii americane, în special din sectorul tehnologic.

Amazon a redus recent 30.000 de posturi corporative, iar compania fintech Block a concediat aproape jumătate din personal în februarie.

În ambele cazuri, conducerea a legat măsurile de câștigurile de eficiență aduse de inteligența artificială.

Cea mai mare restructurare de după „anul eficienței”

Concedierile din 2026 ar fi cele mai importante pentru Meta de la restructurarea din 2022-2023, când compania a eliminat aproximativ 21.000 de locuri de muncă.

Atunci, acțiunile Meta se aflau în cădere puternică, iar compania încerca să corecteze estimările prea optimiste privind creșterea din perioada pandemiei.

De această dată, situația financiară este mai confortabilă. Meta a generat anul trecut venituri de peste 200 de miliarde de dolari și un profit de 60 de miliarde de dolari, în pofida cheltuielilor ridicate pentru AI.

Compania avea aproape 79.000 de angajați la 31 decembrie, potrivit ultimului raport oficial.

Reorganizări interne accelerate

În ultimele săptămâni, Meta a reorganizat echipe din divizia Reality Labs și a transferat ingineri într-o nouă structură numită Applied AI, creată pentru dezvoltarea agenților inteligenți capabili să scrie cod și să execute sarcini complexe în mod autonom.

O parte dintre angajați ar urma să fie mutați și în noua unitate Meta Small Business, lansată luna trecută, în cadrul procesului de restructurare.