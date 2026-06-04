Avocații Realitatea Plus, dezvăluiri șocante din ședința de judecată cu CNA: Părea că vor să pună presiune pe instanță

Sursă: realitatea.net

Doi dintre avocații care au reprezentat Realitatea Plus la Curtea de Apel București și au obținut suspendarea sancțiunii CNA au relatat detalii șocante despre comportamentul oficialilor Consiliului în fața magistraților.

În exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, Ioan Georgescu și Matei Ștefănescu au descris un arsenal de tergiversări și gesturi cu aparență de intimidare. Pe de altă parte, vicepreședintele Valentin Jucan a declarat pentru o altă instituție de presă că a fost „uluit” de decizie.

Curtea de Apel București a decis miercuri suspendarea deciziei Consiliului Național al Audiovizualului prin care postul Realitatea Plus era obligat să își întrerupă emisia pentru trei ore, în intervalul 18:00–21:00, în ziua de joi, 4 iunie. Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie.

Matei Ștefănescu: „Jucan a venit să pună presiune pe instanță”

Unul dintre avocații Realitatea Plus, Matei Ștefănescu, a relatat în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel” că a avut, din primele clipe ale ședinței de judecată, impresia că Valentin Jucan s‑a prezentat în sală pentru „a pune presiune”.

Dumnealui (Valeriu Jucan - N.R.) nu a venit să se legitimeze cu buletinul pentru a susține o alocuțiune, pentru a‑și prezenta un punct de vedere. Nu, într‑un mod foarte ciudat, pe care eu nu l‑am mai văzut ca avocat, dânsul a venit, a cerut să i se consemneze prezența, după care a revenit în bancă și nu a mai pus nicio întrebare.

Ioan Georgescu: „Un funcționar al statului a pus la îndoială justiția”

Și avocatul Ioan Georgescu este de părere că „un important funcționar al statului român a pus la îndoială, până la urmă, justiția”.

Îmi aduc aminte atunci când instanța, Curtea de Apel București, a respins cererea noastră de suspendare a unei astfel de decizii, tot cu aceeași rapiditate cu care instanța a admis‑o astăzi, domnul Jucan nu s‑a declarat deloc uimit, ci profund mulțumit. Și atunci, iată, iarăși o dublă măsură. Și în situația asta, domnul Jucan dă dovadă de genul ăsta de abordare a lucrurilor. Dar ce e important, până la urmă, în tot ceea ce s‑a întâmplat astăzi, e faptul că instanța a analizat și a văzut, până la urmă, care au fost adevăratele motive pentru care CNA‑ul a dispus suspendarea emisiei.

Tertipuri, presiuni și amenințări: „Nu credeam să văd așa ceva din partea unui reprezentant al statului”

Avocatul Matei Ștefănescu a dezvăluit și tertipurile prin care cei de la CNA au încercat, in extremis, să obțină o decizie care să le fie favorabilă. Potrivit acestuia, CNA ar fi neglijat termenul de șase zile de la pronunțarea deciziei de întrerupere a emisiunii postului pentru a prezenta motivarea, deși „o astfel de sancțiune nu poate fi dată decât în condițiile unei încălcări a legii”, potrivit avocatului.

Atitudinea s‑a proliferat și în instanță și a fost ceva halucinant. Voiau termen joi la ora 13:00, în condițiile în care sancțiunea urma să opereze la ora 18:00, așa încât noi să nu avem timp să legalizăm sentința obținută, cea care s‑a dovedit a ne fi favorabilă, și să o transmitem la CNA și altfel punerea în practică a sancțiunii să nu poată fi evitată.

Avocatul postului Realitatea Plus mai susține că, în momentul în care instanța a realizat ce intenționează să facă cei de la CNA și a respins cererea de amânare, reprezentanții CNA au depus o cerere de recuzare cu taxa achitată, „ceea ce însemna că anticipaseră respingerea”.

Instanța a transmis că o va înainta unui judecător, așa cum este procedura. Ce au spus cei de la CNA? «Continuați să judecați dosarul? Vă facem plângere penală.» Eu nu credeam că voi vedea un reprezentant al statului cu asemenea susțineri lipsite de respect. Ceea ce am văzut astăzi la consilierul juridic al CNA lipsește de orice probitate profesională un reprezentant și o instituție a statului și este bine să știe și oamenii pentru ce plătim salariile din taxele pe care le achităm cu toții.

Valeriu Jucan: „Mă declar uluit”

Pe de altă parte, vicepreședintele Valeriu Jucan a declarat pentru HotNews că decizia Curții de Apel l‑ar fi surprins: