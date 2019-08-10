Schimb de rezultate. ASU Poli la primul triumf în deplasare, Ripensia la prima înfrângere acasă

ASU Politehnica și Ripensia Timișoara au făcut schimb de roluri în etapa a doua a ligii secunde. Dacă alb-violeții au luat trei puncte în deplasare, 'Ripi' a pierdut primul meci acasă al sezonului.Victorie la scor de neprezentare pentru ASU Politehnica în duelul de pe malul Jiului cu Pandurii. Timișorenii au deschis scorul încă din minutul 14 prin Mircea Axente, aflat la prima sa reușită pentru alb-violeți într-un meci oficial, dar și cea care a stabilit scorul pauzei. La 10 minute de la reluare Poli a punctat din nou prin Manea, în timp ce Ungureanu a înscris și el primul gol oficial dupa revenire și a stabilit scorul final, 3-0 pentru gruparea timișoreană. Ripensia a început foarte bine partida de acasă cu Gloria Buzău și a deschis scorul prin căpitanul Călin Toma în minutul 11.Bucuria bănățeană a durat doar două, deoarece celălalt celălalt căpitan, Valentin Alexandru, a readus echilibrul pe tabela de marcaj. Cu 6 minute înaintea pauzei buzoienii au obținut o lovitură liberă din marginea careului de 16 metri. A executat acelasi Alexandru, care a trimis balonul în plasa porții timișorene. Ripensia a continuat să atace până la final, însă apărarea lui Ilie Stan a continua, iar Gloria Buzău a plecat cu toate punctele de pe Electrica.În runda viitoare, ASU Politehnica primește vizita celor de la Daco-Getica București, în timp ce Ripensia va juca în capitală cu Metaloglobus.