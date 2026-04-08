Rică Răducanu, devastat de durere: ”S-a dus Mircică al meu. Să le povestiţi, tată, la toţi cine a fost Mircea Lucescu”

Fostul portar Rică Răducanu este devastat de durere după moartea selecționerului Mircea Lucescu, cei doi coloși fiind parte din generația din 1970, care a jucat la Cupa Mondială din Mexic.

„Se duce tată generaţia noastră din 70. Nu mai am aer, plâng singur. S-a dus Mircică al meu. Nici nu mai ştiu câţi mai suntem în viaţă din aia ai mei de ne-am luptat cu Pele. Să le povestiţi, tată, la toţi cine a fost Mircea Lucescu. Eu nu mai am cuvinte. Dumnezeu să-l odihnească şi multă putere familiei”, a declarat Rică Raducanu.

Fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, a murit, marți seară, la vârsta de 80 de ani pe patul de spital. Mircea Lucescu rămâne una dintre cele mai influente figuri din fotbalul românesc și european. Cu o carieră de peste cinci decenii, atât ca jucător, cât și ca antrenor, el a devenit un simbol al performanței și al longevității în sportul mondial.

Il Luce era internat la Spitalul Universitar din București de mai bine de o săptămână, după ce, la Mogoșoaia, pe 29 martie, în timpul unei ședințe premergătoare meciului amical cu Slovacia, acestuia i s-a făcut rău. În ultimele zile, Mircea Lucescu a fost supus mai multor investigații medicale.

Din păcate, marți seară, inima fostului selecționer al României a încetat să mai bată.

„Spitalul Universitar de Urgență București informeaza ca astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul transmis de SUUB.