Încă un candidat, cel de-al patrulea, și-a anunțat intenția de a deveni primar al Timișoarei. Adrian Orza, fost viceprimar, se alătură astfel altor trei: Nicolae Robu (PNL), Samuel Dominic Fritz (USR) și Marius Craina (Pro Romania).

„Am luat decizia, dupa o indelungata chibzuinta de a-mi anunta intentia de a candida la Primaria Timisoara. Pentru mine e o datorie de suflet si mai ales, o mare onoare. Sunt cateva motive care au stat la baza acesteia, dar astazi ma voi opri doar la cateva dintre ele, principiale. In primul rand a fost reactia multor timisoreni care mi-au spus ca nu au o alternativa la actuala administratie. Una din afara lozincilor dar dinauntrul orasului si al cunoasterii lui. In 2012, cand am prezentat timisorenilor platforma pentru care candidam, am vorbit de proiectele europene ce urmau sa fie implementate. Nu puteam vinde iluzii, ci trebuia sa spun exact ceea ce urma sa se faca.”, a notat el pe pagina lui de Facebook.

Adrian Orza a fost viceprimar din partea PNTCD, in vremea administratiei lui Gheorghe Ciuhandu, iar apoi consilier local independent.