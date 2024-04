Modificările se vor aplica însă pentru cei care se vor pensiona în viitor. Practic, cei care lucrează acum în condiții speciale și deosebite nu vor avea aceeași reducere a vârstei de pensionare.

„In momentul in care noi am negociat cu Comisia jalonul 214, reforma sistemului public de pensii, ca urmare a negocierilor cu Comisia am reusit sa mentinem grupele de munca pana in anul 2035 cu niste ajustari si ale conditiilor de eligibilitate si ale beneficiilor.

Beneficiile ramase sunt beneficii semnificative in continuare, adica ai punctaj suplimenatar, ai spor de grupa, ai reducerea varstei de pensionare. E drept ca la conditiile generale – fiindca de exemplu la anumite categorii – mineri sau respectiv cei din zonele de radiatii sunt alte conditii, dar pentru conditiile generale reducerea varstei era de 13 ani pentru conditii speciale, acum este de 10. Iar conditiile deosebite era de 10 ani, acum este de 7

Absolut toti pensionarii care au beneficiat de grupe de munca isi pastreaza drepturile. Noua lege dispune doar pentru viitor. Deci de acum inainte vor fi conditiile acestea”, a spus Simona Bucura Oprescu la Realitatea Plus.