Vremea rece se mentine zilele acestea si meteorologii anunta schimbari mari de temperatura de la o zi la alta, insa cat de mult se va incalzi vremea, ne spune doamna Oana Paduraru, meteorolog de serviciu in cadrul ANM.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, meteorologul ANM a venit cu cele mai recente date despre evoluția vremii în perioada următoare,

„Deocamdata, la acest sfarsit de saptamana, nu putem sa spunem ca mizam pe o crestere semnificativa a valorilor de temperatura.

Totusi, fata de ceea ce am inregistrat pe parcursul saptamanii care tocmai se incheie, valorile termice treptat se vor apropia de cele normale pentru aceasta perioada. Valori normale ar insemna maxime cuprinse in general intre 19 si 25 de garde si temperaturi minime de la 8-9 grade in depresiuni, pana la 14 grade in Delta Dunarii.

Valorile termice la acest sfarsit de saptamana se mentin in mare parte intre 16 si 23 de grade, deci, iata, inca nu atingem acel prag al valorilor valorilor nor normale pentru aceasta perioada. Insa la inceputul saptamanii viitoare si ma refer mai ales la ziua de marti, ajungem la temperaturi maxime chiar usor si peste norme, valori de 27-28 de grade in partea de sud a tarii, asa cum ne-am obisnuit.

Patrundere a masei de aer cald se va resimti mai curand in partea de sud a teritoriului, dar treptat si in restul zonelor si, dupa cum spuneam, maximele vor ajunge sa fie chiar peste norme si se vor incadra, in general intre 20 si 27 de grade.

Ploile vor fi prezente in jumatatea de vest a tarii si doar izolat in restul teritoriului,” a spus specialista ANM.