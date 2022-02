Înotătorul Avram Iancu a câștigat premiul Performance of the Year 2021. El a ținut să le multumeasca timisorenilor pentru felul în care l-au sprijinit in atingerea acestei performante. Si cum altfel ar fi putut sa o faca decat închinand un pahar de sampanie in cinstea lor, chiar in apele reci ale canalului Bega

Avram Iancu, cel care a inotat 12 ore neintrerupt anul trecut in Canalul Bega, si care s-a intors la Timisoara, de Mica Unire pentru inca o cursa, a catigat prestigiosul premiu „Performance of the Year 2021” la inotul in ape deschise. Pe langa reusita de 12 ore de pe Bega din luna iunie a anului trecut, inotatorul s-a avantat si 26 de kilometri in Dunare impotriva curentului, vreme de 18 ore si 30 de minute. World Open Water Swimming Association l-a nominalizat, alaturi de alti 14 mari inotatori ai lumii, dupa aceste fantastice reusite.

Dupa ce a desfacut sampania, Avram Iancu a si inotat un timp in apa rece ca gehata, sub privirile admirative ale celor prezenti. Fanii lui au au aprins pe mal fumigene in rosu, galben si albastru, multumindu-i la randul lor lui Avram Iancu pentru felul in care reprezinta cu mandrie Romania.

