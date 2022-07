Un accident rutier a avut loc pe DN 59. Din primele cercetări, de vină este un șofer care avea doar permis pentru Statele Unite, așa încât nu circula legal pe drumurile din România.

Un barbat in varsta de 78 de ani a condus un autoturism pe DN 59 dinspre Sag inspre Timisoara, iar la kilometrul 12+174 m a intrat in coliziune fata-spate cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 21 de ani, care circula in fata sa. In urma impactului, cel de-al doilea autoturism este proiectat in autoturismul care circula in fata sa, condus de uin barbat in varsta de 36 de ani. In urma accidentului a rezultat o victima, o femeie, pasagera in autoturismul condus de femeia in varsta de 21 de ani. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, si conducerea unui autoturism fara a avea dreptul de a conduce un autovehicul in Romania, transmit reprezentantii IPJ Timis.

Soferii implicați au fost testati cu aparatul etilotest iar rezultatele au fost negative.

Sursa: Realitatea de Timis