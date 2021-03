În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane. În urma impactului, o persoană a necesitat îngrijiri medicale, aceasta fiind preluată de un echipaj SMURD.

O femeie in varsta de 71 de ani a condus un autoturism pe calea de acces de la Ldil, iar la intersectia cu Calea Torontalului a intrat in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de o femeie in varsta de 52 de ani, dinspre Timisoara inspre Dudestii Noi. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv femeia in varsta de 71 de ani.

In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul, savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa

Sursa: Realitatea de Timis