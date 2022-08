Cred ca s-a ajuns la o cifra rezonabila 95% inseamna enorm de mult. Eu anticipez unele comentarii”, a mai explicat președintele INS, la Legile Puterii.

„Sa stiți că incă nu s-a incheiat recensamantul, s-a incheiat o parte importanta de culegere a datelor din teritoriu. Alta a fost de pregatire, din teritoriu”, a anunțat Tudorel Andrei, la Legile Puterii.

Despre situația din Gorj, directorul INS a mai spus ca nu a fost finalizat recensământul. Este vorba despre o situație fără precedent în Gorj, când la actualul recensământ, mai multe comune din județ au înregistrat o creștere neașteptată a numărului de locuitori, deși aceștia nu au domiciliul în zonele respective. Unul dintre primari a recunoscut că a umblat la cifre pentru ca localitatea să nu fie retrogradată și să piardă din numărul angajaților din primărie.

„În următoarele trei săptămâni se merge in teritoriu si se verifica datele culese. Urmeaza a doua etapa, realizata exclusiv de statisticieni. Este greu de spus in acest moment daca afirmatia e una adevarata sau falsa. (…) E posibil, dar nu înseamnă că aceasta este cifra oficiala pe care o va publica INS in decembrie”, a explicat Tudorel Andrei, la Legile Puterii.

„Este pentru prima oară când s-au afișat aceste tinte la nivelull localitatilor. Am dorit sa avem aceasta transparență totală a recensămantului. E o actiuen desfasurata la nivel european, ce facem facem dupa reguli aplicate de toate instituțiile de statiistică.

Am observat dintr-o prima analiza, pe datele culese din teritoriu că există, de exemplu, următoarea tendință: orașele municipii de reședință să-și reducă populatia si a crescut populatia localităților din apropierea urbanului. Pot fi situatii: are casa in apropiere, si-a declarat unde are casa si nu domiciliul”, a mai spus președintele INS.

Tudorel Andrei a explicat cum se va desfășura în următorii ani recenzarea în România.

„Urmează această etapă, care e facuta cu mare grija de statisticieni. Nu este cea finala, e cifra culeasa din teritoriu. INS va calcula populatia rezidenta in fiecare localitate, in fiecare an. Pana acum se calcula o singura data la 10 ani. Incepand din 2024-2025 va trebui sa facem în fiecare an, ne intereseaza cei care locuiesc efectiv intr-o localitate. Foarte mulți au domiciliul undeva si casa, locuinta in alta parte. Mai e o chestiune interesanta. Cel putin in online, aproape 600 de mii de locuinte secundare sunt neocupate, ceea ce ins foarte mult, o dinamica a societatii. Cum se intampla ca aceste locuinte sunt neocupate…”, a anunțat Tudorel Andrei.

Despre acuzațiile aduse, președintele INS a explicat că „din statistica oficială nu au iesit niciodata date la nivel oficial, ci la nivel agregat. Am oferit in 2002 sau 2011 si nu a urmarit ANI, ANAF… In afara de legislatia nationala exista legislatia europeana. Or, incalcarea unei legi ar insemna ca eu sufar pe legea nationala”.

„Întreaga echipa, din INS si din teritoriu sunt profesionisti si sufera pentru orice vorba. Nu sunt om politic, sunt tehnicia. (…) În recensământ nu am fost numai noi implicati, ci si colegii din teritoriu, colegii din STS, colegii din Banca Mondială”, a mai spus Tudorel Andrei, în exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.