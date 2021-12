Pedepsele liderilor grupării au fost însă reduse chiar și cu cinci ani. Gruparea a spart peste 300 de vile si apartamente din județele Timis, Caraș-Severin, Arad și Mehedinți, dar și 126 de sedii de firme. Printre cei prădați a fost și fostului șef al Finanțelor Publice din Oțelu Roșu din casă căruia a fost furat un seif în care erau 1,7 milioane lei.

Inițial, în acest dosar, Tribunalul Timis a hotarat sa-i trimita dupa gratii pe majoritatea hotilor cercetati in acest dosar, aplicand pedepse de peste 70 de ani de inchisoare. Acum instanta de apel a decis sa fie mai iertatoare. De exemplu, liderul grupării avea initial de executat o sentință de peste 19 ani de închisoare. Acum pedeapsa a fost redusa la 14 ani 3 luni şi 10 zile închisoare în regim de detenţie.

Un alt membru al grupării condamnat inițial la 13 ani și 11 luni de închisoare a primit acum o pedeapsă de 11 ani închisoare.

Gruparea a fost acuzată de comiterea mai multor spargeri în Timiș, Hunedoara sau Caraș Severin. Toate loviturile au fost date la pont. Spargatorii de lux monitorizau indelung victimele, studiau casa, aflau programul familiilor in detaliu, culegeau informatii pretioase, apoi dadeau atacul. Foloseau masini furate ori cu numere de inmatriculare false. In multe dintre situatii, atacatorii furau direct seiful cu bani si aveau grija sa dezactiveze sistemul de alarma ori cel de supraveghere video. Mai mult, in unele cazuri sustrageau si camerele video cu tot cu hard, pentru a-si acoperi urmele.

Sursa: Realitatea de Timis