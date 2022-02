Administratorul judiciar al companiei de termoficare din Timişoara, aflată în insolvenţă, a făcut cunoscută lista preliminară a creanţelor Colterm.

Administratorul judiciar a admis puţin peste 400 de milioane de lei creanţe, faţă de peste 500 milioane de lei, cât s-a solicitat iniţial de către diferite companii sau instituţii.

Primăria Timişoara figurează pe lista admisă de creanţe cu zero lei, deși spune că ,are de recuperat aproximativ 90 milioane de lei. În document se arată că Primăria Timişoara are de plătit către Colterm peste 21 milioane.

Cea mai mare datorie a Colterm SA este către ANAF – 180.240.844 lei, pe următoarele locuri fiind Administraţia Fondului de Mediu – 106.862.633 lei, E.ON Energie România SA – 74.032.533,47 lei. Printre cei care au de recuperat sume importante de la Colterm SA se mai numără Aquatim SA – 12.833.998,75 lei, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara – 3.250.939,76 lei, OTP Bank – 2.914.554,17 lei, Electrica Furnizare – 2.520.449,97 lei, Enel Energie – 1.828.348,75 lei.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, anunţă că se va adresa instanţei de judecată.

”Decizia consorţiului condus de Alfa & Quantum Consulting SPRL, administratorul judiciar al Colterm, de a elimina Timişoara, reprezentată de Primărie, de la masa credală în procedura insolvenţei este absurdă şi inexplicabilă. Primăria Timişoara plăteşte, pentru Colterm, din banii timişorenilor datorii din trecut pe care este absolut normal ca administratorul judiciar să le recunoască. Primăria Timişoara va contesta în instanţă această decizie”, transmite Fritz.

Acsta susţine că Primăria Timişoara depune eforturi zi de zi pentru a ţine această companie pe linia de plutire.

Sursa: Realitatea de Timis