Legendara trupă Phoniex va concerta luni în orașul natal Timișoară, într-u eveniment ce marchează ziua în care, în decembrie 1989, capitala Banatului s-a proclamat „primul oraș liber de comunism” din România.

Phoenix, un simbol al rezistentei prin muzica, va oferi la Rock for Revolution, pe 20 decembrie nemuritoare cantece pe care timisorenii le iubesc de peste 50 de ani, potrivit Opinia Timișoarei.

Pe scenă vor mai urca formatia Dincolo de Ziduri, precum și Dragos Moldovan.

In 20 Decembrie 1989 a izbucnit greva generala in toate fabricile timisorene. Coloane intregi de oameni s-au indreptat spre centrul orasului in dimineata acelei zile, iar in fata acestei situatii, fortele armate s-au retras in cazarmi.

Treptat Timisoara iese de sub controlul autoritatilor, iar militarii incep sa fraternizeze cu demonstrantii.

Sursa: Realitatea de Timis