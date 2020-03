O noua unitate medicala a intra in aceasta seara in carantina. Maternitatea Odobescu, ce apartine de Spitalul Municipal din Timisoara, si-a inchis astazi portile. Nimeni nu mai intra si nimeni nu mai iese dupa ce 5 asistente au fost testate pozitiv la infectia cu noul coronavirus.

Prima asistenta cu COVID 19 lucra chiar in sala de nasteri si este sotia unui angajat de la Serviciul Judetean de Ambulanta Timis, confirmat si el, zilele trecute, cu SARS COV 2. Celelalte 4 asistente au fost testate deoarece aveau simptome. In aceasta dupa-amiaza, rezultatul a venit pozitiv asa ca managerul Spitalului Municipal a decis carantinarea Maternitatii Odobescu. In prezent, in unitatea medicala sunt aproximativ 80 de paciente si personal medical.

Cu totii vor fi testati iar in functie de rezultate se va decide pentru ce perioada se va mentine carantina. Decizia conducerii de la Spitalul Municipal a luat prin surprindere mai mult apartinatori care nu au mai reusit sa intre sa vada proaspetele mame.