Plantație uriașă de canabis, descoperită în Timiș

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:53

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara au descins la un bărbat bănuit de trafic de droguri. Anchetatorii au descoperit o cultură cu plante care depășeau doi metri înălțime, dar și ciuperci halucinogene.

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