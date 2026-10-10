Plantație uriașă de canabis, descoperită în Timiș

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara au descins la un bărbat bănuit de trafic de droguri. Anchetatorii au descoperit o cultură cu plante care depășeau doi metri înălțime, dar și ciuperci halucinogene.
Potrivit procurorilor DIICOT, bărbatul de 52 de ani ar fi pus pe picioare cultura de canabis în cursul acestui an. Și-ar fi amenajat un spațiu închis, unde ar fi crescut plantele cu intenția de a le scoate ulterior la vânzare.
Perchezițiile au avut loc ieri, 8 octombrie, la două locuințe din Moșnița Nouă și Periam, în Timiș. Polițiștii au ridicat șase plante de canabis, fiecare cu o înălțime de peste doi metri. Au mai găsit opt pungi cu materie vegetală, care urmează să fie analizată, și două pungi cu ciuperci halucinogene, ce conțin psilocină și psilocibină. Printre lucrurile ridicate de anchetatori se numără și cântare de precizie, obiecte cu urme de substanțe și suma de 9.000 de euro.
Bărbatul a fost reținut astăzi de procurorii DIICOT, iar ulterior Tribunalul Timiș a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc.
„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul anului 2026, inculpatul a inițiat și dezvoltat o cultură indoor de canabis, destinată comercializării.
Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate la locuințele inculpatului, pe raza localităților Moșnița Nouă și Periam, au fost găsite și ridicate 6 plante de canabis, cu înălțimea la tulpină de peste 2 metri, 8 pungi conținând materie vegetală, aflată în curs de expertizare, 2 pungi cu ciuperci halucinogene conținând Psilocina și Psilocibina, cântare de precizie, obiecte purtând urme de substanță, suma de 9.000 euro, precum și alte mijloace de probă”, se arată în comunicatul DIICOT.