Anul acesta, am transferat din bugetul local peste 132 milioane de lei către Colterm. Din acești bani am fi putut construi două școli. Până acum câteva zile, nu am acumulat niciun leu de datorie nouă la E.ON de când am preluat mandatul și am reușit să plătim deja aproape 10 milioane din cele 70 milioane de datorii acumulate în perioada 2013-2016. La asta se adaugă și alte zeci de milioane, datorii vechi către alte companii și bănci. Am purtat negocieri intense cu E.ON încă din prima zi de mandat astfel încât să nu mai fim în situația din ultimii doi ani, de a achiziționa, în fiecare zi, la prețul zilei, gaz pentru funcționarea Colterm.