Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, vineri seara, după victoria cu Chile, scor 44-19, din meciul de debut la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia şi Suedia, că formaţia sa a fost cu siguranţă mai bună şi s-a arătat satisfăcut de succesul elevelor sale.

„România a fost echipa mai bună astăzi în opinia mea. Am jucat foarte bine în prima repriză şi la finalul ei am reuşit să avem un avantaj bun care ne-a ajutat practic să închidem meciul. Sunt satisfăcut de această victorie şi mă bucur că am reuşit să dau ocazia să intre la toate jucătoarele”, a afirmat Pera în conferinţa de presă de la finalul partidei, potrivit AGERPRES.

Florentin Pera a subliniat că din acest moment el şi jucătoarele sale se concentrează numai pe următorul meci, cel cu Serbia.

„Am început bine acest Campionat Mondial, atmosfera în echipă este bună, iar acum suntem concentraţi pe următorul joc, cel cu Serbia”, a explicat Pera.

Vineri are loc şi celălalt meci al grupei, dintre Danemarca şi Serbia.

România va întâlni în următoarele partide Serbia (3 decembrie) şi Danemarca (5 decembrie).

Primele trei clasate în grupe vor obţine calificarea în grupele principale, pe care le vor începe cu punctele acumulate între ele.

România este singura naţională care a participat la toate cele 26 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

România are în palmares un titlul mondial (1962), două medalii de argint (1973, 2005) şi una de bronz (2015). La precedenta ediţie, România s-a clasat pe locul 13. La CM 2023, România are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-7, pentru a putea participa la turneul preolimpic.