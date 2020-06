Fostul sef al Politiei Rutiere Timis, Marcel Craciunescu, trimis in judecata pentru luare de mita, a fost condamnat cu suspendare pentru abuz in serviciu dupa ce judecatorul a schimbat incadrarea juridica a faptei.

El a fost obligat, totodată, să presteze o sută de zile de muncă în folosul comunității și să achite suma de 15.ooo de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Craciunescu a fost trimis in judecata pentru patru acte materiale de luare de mita, fiind acuzat ca „in luna martie 2014, in calitate de sef al Serviciului Politiei Rutiere Timis, a pretins si primit de la inculpatii Bledea Cosmin si Girbaci Vasilica, ofiteri de politie, pentru a propune avansarea acestora in grad profesional inainte de termen, o serie de accesorii auto in valoare de 2.000 euro, pentru autoturismul personal”. De asemenea, Craciunescu a fost acuzat ca „la sfarsitul anului 2013 a pretins si primit de la inculpatii Draghici Sorin si Dinca Adrian, agenti de politie, accesorii auto in valoare de 8.000 lei pentru autoturismul apartinand sotiei sale si un aparat electronic”.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei.