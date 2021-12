Este grevă spontană în transportul public din Timișoara. Înainte de ora 7.00 au fost probleme în trafic iar zeci de timișoreni au întârziat la lucru.

Este vorba despre 32 de persoane, angajati ai sectiei de troleibuze, care au refuzat sa iasa pe traseu pentru a salariul care trebuia sa-l primeasca in data de 15 decembrie nu a intrat inca. In plus si in privinta bonurilor de masa se intregistreaza o intarziere de trei luni.

Conducerea societatii a transmis ca banii vor fi achitati astazi si a suplinit cu autobuze liniile de troleibuz ramase fara mijloace de transport, asa incat sa nu perturbe foarte mult traficul de calatori.

Sursa: Realitatea de Timis