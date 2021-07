Este sezonul căpușelor, iar ieșirile la iarbă verde sporesc pericolul ca oamenii să fie mușcați de acestea. În plus, vegetația crescută în voie în multe zone ale Timișoarei face ca aceste insecte să fie tot mai des întâlnite în oraș. Se plâg de asta mai ales părinții și proprietarii de câini. Cei din urmă spun că se confruntă cu un fenomen nou: substanțele folosite în mod obișnuit pentru a ține la distanță căpușele nu mai sunt eficiente și trebuie să folosească altele, mai scumpe.

În mod normal, mușcătura de căpușă nu este neaparat periculoasă. Doar că acestea pot transmite bacteria Borrelia, ce produce boala Lyme.

Boala Lyme, ce poate fi dezvoltata in urma muscaturii capusei infectate cu Borrelia, debuteaza intr-un interval cuprins intre 3-30 zile de la contact. Se formeaza o zona rosie la locul intepaturii, care are mijlocul mai pal (eritem caracteristic). Urmeaza dureri de cap, de muschi si de oase, dar si o oboseala accentuata. In evolutie, poate aparea o eruptie pe piele si in alte zone ale corpului. In cazul in care nu este tratata la timp, boala poate evolua cu afectare articulara, cardiaca si neurologica.

In forma avansata, in stadiul 3, evolutia este cronica, aparand leziuni articulare severe, cu deteriorarea articulatiei, simptome neuro-psihice ca parestezii, amorteli, pareze, uneori chiar paralizii, mai ales la nivelul fetei, tulburari marcate de concentrare si memorie, obosela cronica extrema, si, mai rar, probleme cardiovasculare, simptome ce afecteaza calitatea vietii. 20% din cazuri pot evolua ca forme cronice.

“De cate ori mergem la iarba verde este recomandabil sa ne asezam pe o patura, nu direct pe iarba, si, eventual, sa purtam pantaloni lungi, pentru situatia in care ne plimbam printr-o iarba mare. Astfel, capusa sa nu se poata fixa de picior. Sa ne spalam seara si sa ne inspectam pielea. Sa utilizam spray-uri anticapusa, cand mergem intr-o zona unde este posibil sa fie capuse. Sa consultam medicii, daca am gasit o capusa si nu stim de cat timp este pe piele, daca nu am reusit sa o scoatem cu totul, sau daca apare eritemul caracteristic la locul muscaturii de capusa”, spune SL dr. Virgil Musta, sef Sectie Boli Infectioase II, Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara.

Sursa: Realitatea de Timis